Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1397.58
ALTIN
495.39
DOLAR
8.9024
STERLİN
11.9833
EURO
10.3633
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 12:54
0 Okunma
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaFeribot Seferleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline gelmiştir"
"Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline gelmiştir"
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans