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Görele’de CHP’ye katılan üyelere rozetleri takıldı

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mazlume Oruç, CHP Görele İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek, partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:20
Görele’de CHP’ye katılan üyelere rozetleri takıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mazlume Oruç, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize katılın çağrısı sonrası partimize katılımlar sürüyor. CHP halkın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse CHP iktidarında, inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeyi felaketten kurtarmak bizim elimizdedir. Bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Hak, hukuk ve adalet için bize katılın. Geliyor gelmekte olan” dedi.

Oruç, konuşmasının ardından CHP’ye katılan üyelerin rozetlerini taktı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
CHPMazlume Oruç
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