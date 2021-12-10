Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2023 ve sonraki yıllarda Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Sadece Türkiye'deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya' temalı programda konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 'Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' diyebilmesinin teminatının teşkilat olduğunu belirtti.



'28 ŞUBAT HAKSIZLIKLARINI GİDERMEK İÇİN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



3 Kasım 2002'den beri Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme anlamında çok önemli reformlar yapıldığını kaydeden Gül, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak OHAL uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. Cumhuriyet mitingleri, Gezi olayları ve Kobani eylemleri gibi sokak olayları üzerinden vesayet devşirme çalışmalarına karşı, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, e-muhtıralara karşı da dimdik durduklarını ve demokrasiyi geliştirdiklerini söyleyen Gül, "28 Şubat uygulamalarına, 12 Eylül yargılamalarına, 27 Mayıs'ın bu konudaki tüm mağdurlarının mağduriyetlerini giderek onlara yargı yolunu da açtık ve 28 Şubat anlamında Sayın Cumhurbaşkanımız başörtü zulmüne son vererek, katsayı adaletsizliğine son vererek, 28 Şubat mağdurlarının elinden tutarak bu konuda çok önemli destekler de verilmiştir. Ayrıca 28 Şubat döneminde yaşanmış bütün travma, haksızlıklara karşı daha fazla ne yapabiliriz, hangi kanuni düzenleme yapabiliriz bunu da bakanlığımızda çalışmaya devam ediyoruz. Atılması gereken hangi adım varsa bunu da yine atmaya devam edeceğiz. Bu da milletimize olan boynumuzun borcudur" diye konuştu.



Dünyada uluslararası hukukun temel anlayışının kendilerine kitaplarda öğretilen ilkeler olmadığını ifade eden Gül, "Güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk ile karşı karşıyayız dünyada. Güçlüysen haklısın diye dayatılan bir diplomasi ve bir uluslararası hukuk anlayışı var. Biz de diyoruz ki, 'Bu sokak çıkmaz sokaktır.' Güçlüysen haklı değilsin, haklıysan güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dünyada Suriye'de yaşanan zulümlere mazlumların elinden tutan, Irak'ta, İslam coğrafyasında, batı coğrafyasında, Afrika'da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyayı haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Bu gücü sağlayan teşkilatlarımızdır, sizlersiniz, milletimizin aziz ve o mukaddes gücü ve desteğidir. Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023'e ve sonraki yıllarda ülkemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.



ÇAVUŞOĞLU: ARTIK CEZAEVLERİ ÜZÜNTÜ VERİCİ OLAYLARLA GÜNDEME GELMİYOR



TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye'nin son 19 yılda insan haklarıyla ilgili yasal alt yapısını güçlendirdiğini belirterek, "Bugün Türkiye’de sistematik hak ihlallerinden, işkenceden, kötü muameleden bahsetmek olası değildir. Görevini kötüye kullanan varsa da hakkında derhal işlem tesis edilmektedir. Türkiye'nin yakın geçmişinde cezaevlerinde yaşanan olaylar hafızalardaki canlılığını koruyor. Bugün artık cezaevleri üzüntü verici olaylara gündeme gelmiyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planıyla milletimizin haklarını zenginleştiren bir Türkiye var artık" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da insanın şerefini, insanlığın vicdanını koruyan, kurtaran bir Türkiye olduğunu söyleyerek, "2023’e emin adımlarla ilerleyen, insan onuru ve 'daha adil bir dünya mümkün' denilince akla gelen bir Türkiye var. Dünya görmese de duymasa da hakikati gören ve dillendiren, ikiyüzlülüğü ortaya döken, insan haklarını amaçtan çok araç haline getiren senaryoları kabul etmeyen yeni bir Türkiye var. Reformist anlayışımızla genişlettiğimiz ve geliştirdiğimiz demokrasi ve özgürlüklerimiz bizim en güçlü yanımızdır" diye konuştu.