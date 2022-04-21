Gülsüm ve Sami Elvan 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava sonrasında yaptıkları iki ayrı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 8 yıl 8'er ay hapis istemiyle hakim karşısına çıktılar. Gülsüm ve Sami Elvan savunmalarında, hakaret kasıtları olmadığını belirterek beraatlerini talep ettiler.



İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya geldi. Sami Elvan savunmasında, "Hiçbir hakaret kastım yoktur. Amacım söylenen sözlere karşılık vermektir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi. Gülsüm Elvan ise "Benim çocuğum 14 yaşında bir çocuktu. Terörist olması söz konusu olamaz. Bize 'terörist' denildiği için buna tepki olarak sözleri söyledim. Hakaret kastım yoktur. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.





CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Duruşma, basın açıklamasına ilişkin görüntülerin çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesine karar verilerek ertelendi.





İDDİANAME



İddianameye göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet eden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021'deki duruşmalar sonrasında anne Gülsüm Elvan ile baba Sami Elvan'ın yaptıkları basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç içerikli olduğu söylemlerde bulundukları ileri sürülüyor. Gülsüm ve Sami Elvan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.