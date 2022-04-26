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Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Nisan 2022 Salı 13:34
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gümüşhane Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ,(13/05/2022) başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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