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Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi

18 Ocak 2023 Çarşamba 14:52
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Nevşehir Belediye Başkanlığı, gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulumu için ihaleye çıktı.

İhale kapsamında, Sulusaray kasabasındaki 207 Ada, 550 parsel numaralı taşınmaz üzerine 20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 3250 kWe güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulum hakkı verilecek. Gelir paylaşım oranı olan yüzde 19’dan az olmamak üzere artırma yapılarak aylık gelirin İdareye bırakılması koşulu ile ihalesi düzenlenecek.

İhale 31 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00’te Nevşehir Belediye Encümeni'nce Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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