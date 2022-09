Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 12 kişi anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile, 12 akrabası öldürülen Şehmuz Güngör (61) ve akrabaları, katliamın her yıl dönümünde köye gelip, onları anıyor, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıp, terörü lanetliyor.



Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde bulunan Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987'de, terör örgütü PKK mensupları, Güngör ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Güngör ailesinden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Huhe (35), Hizne (34), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2), Sacider (2) ile hamile olan Narinç (33) ve Emine (19) karnında bebekleri ile öldürüldü. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, akrabaları ile birlikte evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güngör, anne babasının hatıralarının olduğu enkaza bakıp terör örgütü PKK’yı lanetliyor.



‘BABAMI SAĞ OLARAK ATEŞİN İÇİNE ATTILAR’



Şehmuz Güngör (61) olay sırasında köyde olmadığını belirterek, “Buraya baskın düzenlediler. Babamı, annemi, diğer çocukları, kimi 1 yaşında kimi 2 yaşında, kimi 30 yaşında şehit ettiler. Evimizi yaktılar. Babamı sağ olarak ateşin içine attılar. Bunların hiç dini, imanı yok. Hiç kimse zannetmesin ki bunlar Kürtler için, Kürtlerin hakkı için çalışıyorlar. Bunlar haindirler ve bu devletin düşmanı olanlar hepimizin düşmanıdır. Biz bunu unutmayacağız. Her yıl 21 Eylülde biz gelip örgütü lanetliyoruz. Bunu yapanları lanetliyoruz. Her zaman geleceğiz” dedi.



Anma programına katılanlar adına konuşan Mehmet Nuri Güngör de, olayın üzerinden 35 sene geçmesine acısını dün gibi hissettiklerini ifade ederek, “40 yıla yakındır çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce vatandaşımızı, korucumuzu, askerimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah’ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. Bir bebek veya bir yaşlı insan ne yapmış olabilir ki yakılarak öldürülmeyi hak etsin? 35 sene evvelki bu katliamı gerçekleştirmelerinin sebebi de PKK’nın bölgedeki sözde komutanlarından olan 'Zeki Parmaksız' kod adlı Şemdin Sakık’ın olaydan 3 sene önce evin büyüklerinden olan Şeyhmus Güngör gibi vatansever isimlerin koruculuk yapmalarından duyduğu rahatsızlık ve bölgede artık rahatça gezemeyeceklerini anlamalarıdır. 1987’den önce bir olayda parmağı kopan hain Şemdin Sakık, olayın müsebbibi olarak Şehmus Güngör’ü göstermiş ve tüm aileyi hedef almıştı. Bunu bahane eden hainler koskoca aileyi yok ettiler. Kürtler’in hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi” diye konuştu.