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Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 11:18
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Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen boş kadrolarına açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacaktır. 

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 05/08/2021 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.  

Zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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