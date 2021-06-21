Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen boş kadrolarına açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacaktır.

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 05/08/2021 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

Zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz