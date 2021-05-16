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Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı gerçekleştirilecek.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 09:42
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Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.05.2021 12:21
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