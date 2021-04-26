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Güvenlik Görevlisi Alınacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 12 Güvenlik Görevlisi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 11:54
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Güvenlik Görevlisi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Dokuz Eylül Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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