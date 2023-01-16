HABERET, GÖRKEMLİ BİR LANSMANLA START VERDİ

İş, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği gecenin ev sahipliğini, Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın üstlendi. Belediye başkanları, parti genel başkanları, milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar, iş ve sanatdünyasının ünlü isimleri, Haberet'in lansman gecesinde Buket Aydın'ı yalnız bırakmadı.

SEKTÖRE TAZE KAN LAZIM

Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Buket Aydın; ''Yaklaşık 7 aydır bu proje üzerinde ciddi bir ekip çalışması ile gece gündüz çalışıyoruz. Dijital dünya artık çok önemli, bir çok platform ve bir çok tv kanalı da artık dijitalde kendine yer ediniyor.Gazeteler dahi artık dijitalden okunuyor. Biz de Haberet.com olarak alanında uzman, genç, dinamik ve muhteşem bir ekiple dijital yayıncılık sektörüne taze kan pompalamak için yola çıktık start verdik'' dedi.

Dijital bir haber sitesinden çok daha Fazlasını sunmak için yola çıktıklarını dile getiren Aydın, ''Sadece bir haber sitesi olarak değil, çok daha kapsamlı bir dijital yayıncılıkla geliyoruz'' dedi. Kısa süre içerisinde Haberet youtube kanalı stüdyolarından her hafta canlı yayınla program yapacağını ve her hafta ünlü simaları ve siyasileri de ağırlayacağını belirtti.