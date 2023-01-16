Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.098,28
ALTIN
1.158,39
DOLAR
18,79
STERLİN
22,94
EURO
20,34
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12...

HABERET, GÖRKEMLİ BİR LANSMANLA START VERDİ

Türkiye'nin yeni yüzyılında,  dijital devrim çağının başladığı bu süreçte Türkiye'nin en yeni haber portalı Haberet Dijital Yayın Platformu, geçtiğimiz Cuma günü ünlü programcı ve sunucu Buket Aydın'ın ev sahipliğinde Etiler Celebrity'de düzenlenen lansmanla sektöre merhaba dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:27
HABERET, GÖRKEMLİ BİR LANSMANLA START VERDİ

İş, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği gecenin ev sahipliğini, Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın üstlendi.  Belediye başkanları, parti genel başkanları, milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar,  iş ve sanatdünyasının ünlü isimleri, Haberet'in lansman gecesinde Buket Aydın'ı yalnız bırakmadı.

SEKTÖRE TAZE KAN LAZIM

Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Buket Aydın; ''Yaklaşık 7 aydır bu proje üzerinde ciddi bir ekip çalışması ile gece gündüz çalışıyoruz. Dijital dünya artık çok önemli, bir çok platform ve bir çok tv kanalı da artık dijitalde kendine yer ediniyor.Gazeteler dahi artık dijitalden okunuyor.  Biz de Haberet.com olarak alanında uzman, genç, dinamik ve muhteşem bir ekiple dijital yayıncılık sektörüne taze kan pompalamak için yola çıktık start verdik'' dedi.

Dijital bir haber sitesinden çok daha Fazlasını sunmak için yola çıktıklarını dile getiren Aydın, ''Sadece bir haber sitesi olarak değil, çok daha kapsamlı bir dijital yayıncılıkla geliyoruz'' dedi. Kısa süre içerisinde Haberet youtube kanalı stüdyolarından  her hafta canlı yayınla program yapacağını ve her hafta ünlü simaları ve siyasileri de ağırlayacağını belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Haberet Dijital Yayın PlatformuHaberetBuket Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans