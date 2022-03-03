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Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
03 Mart 2022 Perşembe 15:11
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 8 adet canlı model alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Fakülte binasında bulunan Personel İşleri Bürosuna, istenen belgeler ile (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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