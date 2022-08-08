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Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:42
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Online başvurular 8-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenci adayları yetenek sınavı başvuru tarihi ve koşulları ile ilgili detaylı bilgileri www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden, (0312) 297 68 40/41 numaralı telefonlardan veya [email protected] e-posta adresinden öğrenebilecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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