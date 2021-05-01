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Hacettepe Üniversitesi personel alacak

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla personel alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:50
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Hacettepe Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 01.05.2021 16:03
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