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Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları

Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:53
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Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kayseri ile Hacılar Belediye Başkanlığı, 14 adet sanayi arsasını satışa çıkardı. 

Karpuzsekisi Mahallesinde bulunan arsalar için 8 Eylül 2021 tarihinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda ihale düzenlenecek. 

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendi uyarınca KDV’den istisnadır. 

İhale ile alakalı diğer bilgileri görmek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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