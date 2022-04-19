Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 654 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.