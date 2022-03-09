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Hakkari'de 'Eren Kış-30 Operasyonu' başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 09:20
Hakkari'de 'Eren Kış-30 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 571 personelle 'Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 571 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış30 OperasyonuHakkari
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