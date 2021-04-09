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HALFETİ'DE ŞEHİT AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA 

Pençe Kartal-2 harekât bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş'ın ismi Halfeti Belediyesi tarafından ilçedeki bir sosyal tesise verildi. Sosyal tesisin açılışına şehit babası ve annesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon konuşması sırasında sarf ettikleri sözler damgasını vurdu, dinleyenleri gururlandırdı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Nisan 2021 Cuma 13:12
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HALFETİ'DE ŞEHİT AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA 

HABER: ABDULLAH YİĞİT

"Bu kutlu bayrağa sahip çıkalım"
Şehidin babası Şevket Altıntaş, oğlunun cennette Hz. Muhammed'e komşu olduğunu, şehit olarak Allah'ın huzurunda duracağını belirtti.
"Biz kaybetmedik" diyerek, çocuğunun kalleşçe şehit edildiğini ifade eden baba Altıntaş, "Olan oldu, biten bitti. Derin bir acımız var ama olayın hakikatine bakıyorum. Oğlum şehit oldu, kutsallaştı. Abartmadan söylüyorum. Biz de gözümüzün önüne bakalım. Bizler, Kürt-Türk adı altında yapılan bu oyunun içerisine giriyoruz ve alet oluyoruz. Ricam odur ki Allah aşkına ülkemize, vatanımıza, birliğimize sahip çıkalım. Bu kutlu bayrağa sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
Şehidin annesi Songül Altıntaş da oğlunu katleden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, "Eğer PKK Kürt hakkını savunuyor olsaydı, biz bugün burada olmazdık. PKK asla Kürt hakkını filan savunmuyor, öyle bir dertleri yok. Sadece Kürtlere zulmediyor, gücünü yettirmeye çalışıyor. PKK öyle bir şey yapmasaydı, biz burada olmazdık, Diyarbakır çadırı dolup taşmazdı. Diyarbakır'dakilerin hepsi Kürt. İçlerinde Türkçe konuşmayı bilmeyenler var. Allah PKK'nın belasını versin. O günleri de göreceğiz inşallah. Ben oğlumla her zaman gururu duydum." diye konuştu.
Törende konuşan Vali Erin ise Şehit Müslüm Altıntaş'ın adının bu tesisle yaşayacağını belirterek, "Aziz şehidimiz ve onunla kader birlikteliği yapan, o mağarada PKK terör örgütünün alçak ve hain gerçek iç yüzünü yansıtan, haince katledilen 13 kardeşimizin hepsine ve terörle mücadelede hayatını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Başta aileleri olmak üzere bizlere de şefaatçi olmalarını dileyerek bir kez daha rahmetle saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise, Gara şehidi Müslüm Altıntaş ile tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Malumunuz, on üç kardeşimiz kalleş terör örgütü tarafından, Gara’da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyon öncesi şehit edilmiştir. Aslında bu savunmasız insanlara silah sıkan, ellerinde kendilerini savunacak hiçbir şeyi olmayan bu masumları haince şehit eden terör örgütünün ve siyasi uzantılarının yüzünü tüm dünya görmüş oldu.” dedi.
Törene Vali Erin ve Başkan Albayrak’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
HalfetiPençe Kartal2GaraPkkTerör
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