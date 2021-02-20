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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Şubat 2021 Cumartesi 18:03
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor. İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.02.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
Halk Sağlığı Genel MüdürlüğüTedarikKurulumIhaleLaboratuvarTesis Tasarımı
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