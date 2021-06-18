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Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 11:29
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Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Harran Üniversitesi  Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.

Personel alımıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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