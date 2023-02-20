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Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

20 Şubat 2023 Pazartesi 14:00
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 109 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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