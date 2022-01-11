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Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Ocak 2022 Salı 10:54
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Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ilgili hükümlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 107 sözleşmeli personel alacak.

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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