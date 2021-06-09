Hatay'a şehit ateşi düştü

HATAY - Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz’ın şehit olduğu haberi, Hatay’ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olan şehit Yılmaz’ın ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yılmaz’ın ailesine başsağlığı diledi.



Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından Hatay’a getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz’ın cenazesi, bugün Antakya Mezarlık Kompleksi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.