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Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre tutuklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Temmuz 2021 Cuma 14:30
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Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre tutuklama

HATAY - Hatay'da, jandarma ekiplerince durdurulan 3 araçta 37 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör ise mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kırıkhan'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde durdurulan 3 araçta, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 37 Suriyeli yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelilerinden M.D., M.M., B.M. ve M.E.H. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, A.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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