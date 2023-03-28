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Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına 22 mahallede devam ediliyor.

28 Mart 2023 Salı 15:28
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Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor
Hatay

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Çalışmalar, Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami ve Haraparasi mahallelerinde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle mesaiye başlayan ekipler, akşam geç saatlere kadar çalışma yapıyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda güvenlik önlemi aldı. Bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayEnkazKaldırmaYıkım
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