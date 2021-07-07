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Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
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Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:16
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Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO 2021 organizasyon sahası içerisinde bulunan işyeri ve sosyo kültürel alanları 3 yıllığına kiraya verecek.

Antakya ve Arsuz İlçeleri organizasyon sahası içerisinde bulunan işyeri ve sosyo kültürel alanlar için 13 Temmuz 2021 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale düzenlenecek.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Hatay Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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