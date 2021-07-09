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Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Temmuz 2021 Cuma 11:44
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Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde özel hastane olarak faaliyet gösteren taşınmaz ihale ile satılacak. 

Çankaya Mahallesinde bulunan toplam 6 bin 930 m² kapalı alana sahip olan 8 katlı hastane binası için birinci satış ihalesi Kırıkhan Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü önünde 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. 

Açık ihaleye katılmak isteyenler, birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

İLAN.GOV.TR

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