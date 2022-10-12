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Hatay’da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:58
Hatay’da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu

HATAY - Hatay’da, jandarma ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa düzenlediği operasyonda; geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, terör örgütüne ait 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.  

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında; Payas ilçesi Kozludere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayOperasyonTeröristler
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