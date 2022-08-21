“Havrita’da işaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor” tartışması

İSTANBUL, (DHA)

Kullanıcıların sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini harita üzerinde işaretledikleri uygulamanın kapatılması için harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi, “Antalya Muratpaşa’da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonu olarak dava açmak için karar aldık” dedi.

DHA’ya konuşan Havrita-Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita’nın “Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin” gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, “Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım’ demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.

“İŞARETLENEN YERLERDE KÖPEK ÖLÜMLERİ OLUYOR”

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Avukat Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“TOPLUM ‘HAYVANSEVER’ VE ‘HAYVAN DÜŞMANI’ DİYE İKİYE BÖLÜNDÜ”

Hayvan düşmanlığının empoze edildiğini belirten Avukat Ekmekçi, “Sosyal medyada çok fazla hesapları var gibi gözüküyor ama hepsi sahte. Bu uygulamaları kısa sürede geliştirdikleri için inanılmaz bir para güçleri olduğunu düşünüyoruz. Toplum bir anda ‘hayvansever’ ve ‘hayvan düşmanı’ diye ikiye bölündü. Platform toplumu karıştırmak için oluşturulmuş. Biz hukukçular bu uygulamadan son derece rahatsızız.

Yaşananlar yasaya aykırı, Türkiye’de hayvanların yaşam hakkı hem Hayvanları Koruma Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, uygulama yönetmeliğinde güvence altına alınmıştır. Uygulama yüzünden hayvanların yaşam hakkı tehlike altında. Dolayısıyla uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Bunun için bizler barolar olarak dava açmayı düşünüyoruz. Hatta Türkiye Barolar Birliği bünyesinde de Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu yönde bir karar aldık. Barolar birliğinin onayına sunacağız, eylül ayı gibi davayı açmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

5651 sayılı bir kanun var, Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) başkanının yaşam hakkını tehdit eden içerikleri barındıran uygulamaları resen kapatma yetkisi olduğunu söyleyen Avukat Ekmekçi, “Yani hiç dava açmamıza da gerek yok. Sosyal medyada ortalık adete yıkılırken yetkililerin harekete geçmemesi bizi üzüyor. Hayvanların ağzı dili yok, biz insanlar da olmasa savunacak kimseleri yok. Uygulama kapatıldıktan sonra yeniden hangi isimle hangi hesap açılırsa açılsın sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“ANTALYA’DAKİ KÖPEK ZEHİRLENMELERİNDE UYGULAMANIN BAĞLANTISI VAR”

Avukat Ekmekçi, Antalya’da köpeklerin zehirlenme haberini almadan önce Havrita’ya yönelik görseller sosyal medyada paylaşıldığını anlattı. Ekmekçi, “Muratpaşa’da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Bu bir suç aynı zamanda toplum ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef haline geliyor. Bu işaretlemeler yapıldığında o hayvanları korumak için giden de oluyor. Bu da birtakım çatışmaları beraberinde getiriyor. Bir an önce gerekli müdahaleler yapılmalı” dedi.