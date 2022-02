Hayvanların ücretsiz aşılanması için protokol

ANKARA - GAZİANTEP'te hayvan kayıt sistemine kayıtlı 194 bin büyükbaş, 700 bin küçükbaş hayvan ile 5 bin kedi, köpeğin hastalıklara karşı ücretsiz aşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında, aşı uygulamasının tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması için de Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında protokol imzalandı.



Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Pakdemirli, Gaziantep'in hayvancılıkta önemli bir üretim ve ticaret üssü olduğunu kaydederek, "2021 yılında Gaziantep'ten, 163 bin küçükbaş hayvan Orta Doğu'ya ihraç edildi. Bu sayıyı daha da artırmak ve eskiden Orta Doğu'nun canlı hayvan ihraç merkezi olan Gaziantep'i yine aynı özelliğine kavuşturmak için hayvancılık sektörünü desteklemeye devam ediyoruz" dedi.



'75 MİLYON AŞILAMA YAPTIK'



Bakan Pakdemirli, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalıkların toplum sağlığını ciddi olarak tehdit ettiğini belirerek, "Zoonoz hastalıklarla mücadelede en önemli argümanımız; aşı ve aşılamalardır. Bakanlık olarak, sadece kamu hizmeti sunan veteriner hekimler vasıtasıyla geçen yıl 9 farklı hastalık grubunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik 75 milyon aşılama yaptık. Taşra teşkilatımızda çalışan veteriner hekimlerimiz, ülkemizin en ücra köyündeki hayvanların sağlığını korumak için her türlü zor coğrafi şartlara rağmen, yıllardır çalışmalarını özveri ile sürdürmekteler. Tabii bu çalışmaları hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı' kapsamında yürütüyoruz. Söz konusu program ile şap, sığır brusellozu, koyun keçi brusellozu, şarbon, koyun keçi çiçek, koyun keçi vebası, mavidil, kuduz ve sığırların nodüler ekzantemi hastalılarına karşı koruma amaçlı yoğun bir şekilde aşılama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçen senenin sonlarında yerli ve milli 'Elektronik Küpe Hayvan Takip Sistemi'nin lansmanını yaptık. Fikir babası olduğum, Türk mühendislerinin bir eseri olan bu sistem, hayvancılığımıza önemli bir değer katacak. Sistem sayesinde, hayvanların takip edilmesinden sanal karantinaya kadar hayvanları her açıdan kontrol etme imkanımız olacak" diye konuştu.



'ÜLKE HAYVANCILIĞINA ÖNEMLİ KATKI SUNACAK'



Bakan Pakdemirli, protokol kapsamında şap ve koyun, keçi çiçek aşılarının bedeli ile diğer tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları için gerekli malzemelerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirterek, "Yaklaşık maliyet 2 milyon 810 bin lira olacak. Gaziantep ilinde, 2022 yılı boyunca Bakanlığımız TÜRKVET Kayıt Sistemine kayıtlı olan yaklaşık 194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi, köpek aşılama kapsamına alınacak. Protokol çerçevesinde bakanlığımızca, büyükbaş hayvanlara Brusella (S-19), Nodüler Eksantem (LSD), küçükbaş hayvanlara Brusella (REV-1) ve Koyun Keçi Vebası (PPR) aşıları ücretsiz temin edilecek. Uygulamalar il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli, yaklaşık 120 veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerimiz, teknisyenlerimizce yapılacak. Aşılamadan doğacak anaflaktik şok sonucu ölüm ve atıkların tazminatı bakanlığımızca ödenecektir. Böylece 2022 yılında Gaziantepli yetiştiricilerimizin hayvanlarına şap, brusella S-19, brusella Rev-1, LSD, PPR, koyun keçi çiçek ve kuduz aşıları yapılacak ve ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin TL de ceplerinde kalmış olacak" dedi.



'TÜM ÜLKEYE YAYMAK İSTİYORUZ'



Pakdemirli, bu uygulamayı sadece Gaziantep özelinde değil, tüm ülke sathına yaymak istediklerini belirterek, "Bunun için TBB ile de 'Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünü' imzalıyoruz. TBB'ye ülke çapında talep eden tüm belediyelere sorumluluk sahalarında, hayvan sağlığı çalışmalarına katkı sağlama imkanı veriyoruz. Her iki protokolün de ülke hayvancılığına önemli katkılar sunacağına inancım tam" ifadesini kullandı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Büyükşehir Belediyesi olarak 80’e yakın projeyi hayata geçirdik. Hayvanlarımızın aşılanması gerekiyor, bunun bir maliyeti var. İlk kez olan bir işi bütün Türkiye duysun, bütün belediyeler bunu örnek alsın istiyoruz. Hayvanlarımız huzurlu, sağlıklıysa, çiftçimiz de sağlıklı, huzurlu, mutlu olacak" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından 2 protokolün imzası gerçekleştirildi.