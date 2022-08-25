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Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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