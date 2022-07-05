Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.396,04
ALTIN
982,46
DOLAR
17,00
STERLİN
20,41
EURO
17,51
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak

05 Temmuz 2022 Salı 14:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 6 ve 9. kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yaptırılacak özel yarışma sınavı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını 8-14 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Ön başvuru sonrası sıralamaya giren adaylar nihai başvurularını 27 Eylül - 3 Ekim arasında elektronik ortamda yapacak. Nihai başvuru tarihlerini kaçıran adaylara 11 Ekim’de geç başvuru imkanı verilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.07.2022 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır
Orman Genel Müdürü Karacabey: Kesilen ağaçlar ekonomik ömrünü tamamlamıştır
Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur
Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans