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Hedef uÃ§ak 'ÅžimÅŸek', sÃ¼personik uÃ§aÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:19
Hedef uÃ§ak 'ÅžimÅŸek', sÃ¼personik uÃ§aÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek

ANKARA - TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii (TUSAÅž)Â  'hedef uÃ§ak' olarak kullanÄ±lmak Ã¼zere tasarlanan ve kamikaza insansÄ±z hava aracÄ±na (Ä°HA) da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilen turbojet motorlu 'ÅžimÅŸek'in sÃ¼personik (sesten hÄ±zlÄ±) uÃ§uÅŸu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. TUSAÅž Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer YÄ±ldÄ±z, "Åžu anda sÃ¼bsonik (ses hÄ±zÄ±nÄ±n altÄ±nda) olarak uÃ§uyoruz. Ama 6 ay iÃ§inde 0,8-0,9 mach hÄ±zÄ±nda uÃ§an yeni bir hedef uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z olacak" dedi.

TUSAÅž tarafÄ±ndan 2009-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in geliÅŸtirilen ve turbojet ile Ã§alÄ±ÅŸan radyo kontrollÃ¼ yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± hedef uÃ§ak, savunma sistemlerinin atÄ±ÅŸ testleri iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 760 kilometre hÄ±z yapan ÅžimÅŸek, fÄ±rlatÄ±cÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yerden fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi Anka ve Aksungur Ã¼zerine de yerleÅŸtirilebiliyor. ÅžimÅŸek ayrÄ±ca, burun kÄ±smÄ±Â deÄŸiÅŸtirilerek kamikaza Ä°HA olarak da kullanÄ±labiliyor.



'YAZILIMI TAMAMEN BÄ°ZE AÄ°T'

TUSAÅž Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer YÄ±ldÄ±z, ÅžimÅŸek'in tamamen otomatik uÃ§tuÄŸunu belirterek, "UÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde kamera var; nereye gittiÄŸini, ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± o kamera Ã¼zerinden yerdeki kontrol istasyonundan gÃ¶zlemleyebiliyoruz. UÃ§aÄŸÄ± kumanda eden pilotumuz sadece uÃ§aÄŸa ne yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. UÃ§aÄŸÄ±n Ã¼zerinde bir otopilot var, geri kalan tÃ¼m uÃ§uÅŸ faaliyetlerini bu otopilot icra ediyor. YazÄ±lÄ±mÄ± tamamen bize ait, buradaki mÃ¼hendis arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yazÄ±yor" dedi.

'KAMÄ°KAZE UÃ‡AK OLARAK KULLANILABÄ°LÄ°YOR'

YÄ±ldÄ±z, ÅžimÅŸek iÃ§in ÅŸu anda aktif olarak bir pazarlama faaliyeti iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ve uÃ§aÄŸÄ±n Azerbaycan'a ihraÃ§ edildiÄŸini belirterek, "AyrÄ±ca ÅžimÅŸek'in Ã¼zerine Mini AkÄ±llÄ± MÃ¼himmat'ta (MAM-L) bulunan harp baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± entegre ettik; ama biraz daha zamana ihtiyacÄ± var. AtÄ±ÅŸ testlerini yaptÄ±k, ÅŸu ana kadar baÅŸarÄ±lÄ±. Ama ticari bir Ã¼rÃ¼n haline getirilmesi iÃ§in biraz daha zamana ihtiyacÄ± var. Buna 'kamikaze uÃ§ak' diyoruz. ÅžimÅŸek'in burun kÄ±smÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek ona farklÄ± gÃ¶revler icra ettirebiliyoruz" diye konuÅŸtu.

Bu uÃ§aÄŸÄ±n bir gÃ¶revinin de 'sahte uÃ§ak' olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±z, "KÃ¼tÃ¼phanenizde sizi takip eden radarla ilgili yeterli bilgi varsa, siz o radara yansÄ±yan sinyallerin bir F-16'dan ya da bir F-5'ten ya da baÅŸka bir uÃ§aktan yansÄ±mÄ±ÅŸ gibi sinyali manipÃ¼le edip geri gÃ¶nderiyorsunuz, o radar da sizi baÅŸka bir uÃ§ak olarak gÃ¶rÃ¼yor. Bu ÅŸekilde sahte uÃ§aklarla beraber hedef ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸ oluyorsunuz" ifadelerini kullandÄ±.

'SÃœPERSONÄ°K HIZI DENEYECEÄžÄ°Z'

ÅžimÅŸek'in sÃ¼personik hÄ±zdaÂ uÃ§masÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden YÄ±ldÄ±z, "Åžu anda sÃ¼bsonik olarak uÃ§uyoruz. Ama 6 ay iÃ§inde 0,8-0,9 mach hÄ±zÄ±nda uÃ§an bir yeni hedef uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z olacak. Uzun zamandÄ±r sÃ¼personik hÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz; ama orada motorlarla ilgili bir sorunumuz oldu. Motorla ilgili sorunumuzu Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman sÃ¼personik hÄ±zlarÄ± da deneyeceÄŸiz. Hedefimiz bu yÄ±l sonuydu; ama gÃ¶rÃ¼nen o ki bu yÄ±l sonuna yetiÅŸmeyecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l iÃ§inde inÅŸallah bir sÃ¼personik hÄ±z denememiz olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžimÅŸekHedef UÃ§akTUSAÅž
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