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Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:12
Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hitit Üniversitesi’nde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, ilanda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 23 sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 01.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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