Ä°BB, HAK-Ä°Åž ve TÃœRK-Ä°Åž arasÄ±nda toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi imzaladÄ±

Â Ä°STANBUL - Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, HAK-Ä°Åž ve TÃœRK-Ä°Åž sendikalarÄ± arasÄ±nda toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi ve ek protokoller imzalandÄ±.Â



Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu ve HAK Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu arasÄ±nda Ä°BB'de ve iÅŸtirak ÅŸirketlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi ve ek protokoller imzalandÄ±. TÃ¶rene Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, TÃœRK-Ä°Åž Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan, sendika ve meclis Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±. Â



Hak-Ä°ÅŸâ€™in en geniÅŸ Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸi kurumun Ä°BB olduÄŸunu belirten HAK Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan "Hak-Ä°ÅŸ olarak, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ndeki faaliyetlerimizi baÅŸtan itibaren denge iÃ§erisinde sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. SayÄ±n baÅŸkanla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde, zaman zaman taleplerimizi de ifade ettiÄŸimizde gÃ¶rdÃ¼k ki, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸarak, mÃ¼zakere ederek, o bizim sihirli sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z olan â€˜sosyal diyalogâ€™ mekanizmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rerek, iÅŸleterek bence baÅŸarÄ±lÄ± olmak mÃ¼mkÃ¼n" dedi.



TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay "SendikamÄ±zÄ±n 1,3 milyon resmi Ã¼yesi var. Bu Ã¼lkede Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼k, yÃ¼zde 14. Åžu anda 18 milyon Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n olduÄŸu bir Ã¼lkede, yÃ¼zde 14 Ã¶rgÃ¼tlÃ¼yÃ¼z. 200 bin kÃ¼sur civarÄ±nda DÄ°SKâ€™in Ã¼yesi var. 700 bin civarÄ±nda HAK-Ä°Åž'in Ã¼yesi var. Ä°ktidarÄ±na da muhalefetine de sesleniyorum, Ã§Ä±kÄ±n da topluma deyin ki, â€˜Ã–rgÃ¼tlenin.â€™ Nereye Ã¶rgÃ¼tleniyorsa, Ã¶rgÃ¼tlensin. Kime itimat ediyorsa, kime gÃ¼veniyorsa, oraya gitsin. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ã¶rgÃ¼tlÃ¼k olmadan hiÃ§bir iÅŸ olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã¼lkede Ã¶yle ayrÄ±ÅŸtÄ±k ki, bunun bedelini ben de Ã¶dÃ¼yorum. Bunun bedelini siz de Ã¶dÃ¼yorsunuz. Bunun bedelini sayÄ±n baÅŸkan da Ã¶dÃ¼yor" diye konuÅŸtu. Â



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Ä°MAMOÄžLU: BELEDÄ°YEDEKÄ° SENDÄ°KALAÅžMAYI BÃœYÃœTMEK Ä°STÄ°YORUZ



Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "Sosyal adaletin bu eÅŸitlik konusunda en Ã¶nemli kavram olduÄŸunu biliyoruz. Sendikalar bu konuda da sosyal adalete dayalÄ± eÅŸitlikÃ§i bir toplum dÃ¼zenine oluÅŸmasÄ±nda da en Ã¶nemli araÃ§ olduÄŸunu biliyoruz. Bu nedenle sendikalaÅŸma hareketine Ã¶nem veriyoruz. Bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ dayanÄ±ÅŸmayÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ortak akÄ±l masasÄ±nÄ± kÄ±ymetli biliyoruz. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan kurumsal Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼recinde sendikalar, en Ã¶nemli paydaÅŸÄ±mÄ±z. Onun iÃ§in yetki alanÄ±mÄ±zdaki siyasal, ekonomik, sosyal engelleri kaldÄ±rmaya ve buradaki sendikalaÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼tmek istiyoruz. Sendikalar ile iliÅŸkimizi toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmelerinde kurulan iliÅŸki olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. BaÅŸÄ±ndan sonuna her daim bir iletiÅŸim mekanizmasÄ± olarak Ã¶nemsiyoruz" dedi. Â Â



Ä°mamoÄŸlu sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Ä°BB iÅŸÃ§ilerinin yÃ¼zde 92â€™si, toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°BB, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki 20 iÅŸkolundan 13â€™Ã¼nÃ¼ bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir organizasyon. Bu organizasyonda Ã§alÄ±ÅŸma iliÅŸkileri, 14 yetkili sendika ile ve 38 toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesiyle yÃ¶netiliyor. 3,5 yÄ±lda, 39 toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi ve 65 ek protokol, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde hayata geÃ§irildi. Bu 39 toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin 21â€™i, ilk defa bizim dÃ¶nemimizde Ã¶rgÃ¼tlenen iÅŸyerleriyle imzalandÄ±. TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 57â€™ye yakÄ±nÄ±, ilk defa bizim dÃ¶nemimizde toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinden yararlanma ÅŸansÄ±na sahip oldu. 2022 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde sendikalarla, yaklaÅŸÄ±k 50 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiren 13 toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi ve 42 ek protokol imzaladÄ±k. Kur artÄ±ÅŸÄ±ndan ve Ã¼lkenin genel ekonomik zorluklarÄ±ndan etkilenen Ã§alÄ±ÅŸanlara destek olmak iÃ§in, Ã¼cret yÃ¶netimi 6 aylÄ±k artÄ±ÅŸlar olacak ÅŸekilde yeniden dÃ¼zenlendi. Bu iki konuda da sendikalar ile el sÄ±kÄ±ÅŸarak ilerlendi ve ek protokoller imzalandÄ±."