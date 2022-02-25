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İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Şubat 2022 Cuma 11:37
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 25/02/2022 - 11/03/2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 Başakşehir /

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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