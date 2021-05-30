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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 13:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti 

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluTaksim Camii
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