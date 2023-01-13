Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.012,05
ALTIN
1.150,05
DOLAR
18,79
STERLİN
22,92
EURO
20,32
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl...
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...

İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak

13 Ocak 2023 Cuma 15:08
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edilmek üzere giriş sınavı (sözlü) ile personel alınacak.

Başvurular 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavı 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği Kabul Edildi
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği Kabul Edildi
"Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür"
"Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans