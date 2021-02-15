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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 29 bin 48 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:09
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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 29 bin 48 kişiye işlem yapıldı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

DHA

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Içişleri BakanlığıKısıtlamaIşlem
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