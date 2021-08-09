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İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:42
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İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar; İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanı görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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