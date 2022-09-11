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İçişleri: Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de devam eden 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 20 farklı noktada 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

11 Eylül 2022 Pazar 14:23
İçişleri: Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanın önlenmesine yönelik sürdürülen 'Eren Abluka-9 Operasyonu' kapsamında, Genç ilçesi Sağgöze Mahallesi kırsalında 20 farklı noktada; 3 milyon 257 bin kök kenevir ve 26 kilo kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı imha edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

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