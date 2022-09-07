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İçişleri: DEAŞ'ın sözde sorumlusu 5 terörist yakalandı

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:49
İçişleri: DEAŞ'ın sözde sorumlusu 5 terörist yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumluları ile örgüt imamının, eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün, Suriye'deki Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed, eylem hazırlığındayken yakalandı. 31 Ağustos'ta yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu, Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca teröristlere yardım ettiği belirlenen 6 iş birlikçi de gözaltına alındı. Teröristler ile 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi. 

Anahtar Kelimeler:
DEAŞIçişleri Bakanlığı
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