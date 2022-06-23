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İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 10:55
İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'in Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 askerden 2'sinin şehit olduğunu açıkladı.


 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen 'Eren Abluka-18 (Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı) Operasyonu'nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.


 

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin sevk edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LiceIçişleri Bakanlığı2 Asker şehit Oldu
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