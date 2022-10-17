Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.801,78
ALTIN
990,35
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,00
EURO
18,13
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi...
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±...

Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:57
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlar ile 5. ve 9. dereceli kadrolara 500 adet Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak.

YazÄ±lÄ± sÄ±nav, Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan 25 AralÄ±k 2022 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. AdaylarÄ±n, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°cra Personelinin SÄ±nav, Atama, Nakil, GÃ¶revde YÃ¼kselme ve Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi YÃ¶netmeliÄŸinin 3. maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir.

SÄ±nava baÅŸvurular 10-16 KasÄ±m 2022 tarihleri arasÄ±nda, elektronik ortamda Ã–SYM baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla (Ã–SYMâ€™nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alÄ±nacak. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ 24 KasÄ±m 2022'dir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
KayÄ±p Rus turist, 39 gÃ¼n sonra uÃ§urumda Ã¶lÃ¼ bulundu
KayÄ±p Rus turist, 39 gÃ¼n sonra uÃ§urumda Ã¶lÃ¼ bulundu
Hedef uÃ§ak 'ÅžimÅŸek', sÃ¼personik uÃ§aÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
Hedef uÃ§ak 'ÅžimÅŸek', sÃ¼personik uÃ§aÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
NiÄŸde'de kiraladÄ±ÄŸÄ± forklifti Kayseri'de sattÄ±
NiÄŸde'de kiraladÄ±ÄŸÄ± forklifti Kayseri'de sattÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans