Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlar ile 5. ve 9. dereceli kadrolara 500 adet Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak.



YazÄ±lÄ± sÄ±nav, Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan 25 AralÄ±k 2022 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. AdaylarÄ±n, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°cra Personelinin SÄ±nav, Atama, Nakil, GÃ¶revde YÃ¼kselme ve Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi YÃ¶netmeliÄŸinin 3. maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir.



SÄ±nava baÅŸvurular 10-16 KasÄ±m 2022 tarihleri arasÄ±nda, elektronik ortamda Ã–SYM baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla (Ã–SYMâ€™nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alÄ±nacak. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ 24 KasÄ±m 2022'dir.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.