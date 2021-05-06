İcradan Satılık 11 Katlı Otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecek.
Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.
Satış ihalesiyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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