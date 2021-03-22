Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
439.531
DOLAR
7.9104
STERLİN
10.8190
EURO
9.4005
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...

İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 10:57
0 Okunma
İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

HABER: DİNÇER KARACALAR

ABP Genel Başkan Yardımcısı Onur Çanakcı ve Gaziantep’in kadın siyasetçi denildiğinde ilk akla gelen ismi CHP ‘li Filiz Mahsereci birlikte kurdukları U & B Group firması ile Kuzey Kıbrısta dev bir projeye başlamaya hazırlanıyor. Adada daha önceden uygulanmayan su temalı projenin maliyeti dudak uçurtuyor. Daha proje esnasında yakın çevresinin taleplerini kırmadan satışlara başlayan şirket , bundan sonra da Kıbrısta otel, okul gibi farklı projeler yapmayı hedefliyor..

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem
2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem
MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans