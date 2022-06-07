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İLKSAN yazılımcı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Haziran 2022 Salı 14:29
İLKSAN yazılımcı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 2 yazılımcı istihdam edecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu’nun www.iskur.gov.tr web adresinden 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav/mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.ilksan.gov.tr web adresinde yayınlanacak

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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