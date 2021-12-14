Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,138.87
ALTIN
814.51
DOLAR
14.18
STERLİN
18.76
EURO
16.02
İller Bankası'ndan arsa satışı
İller Bankası'ndan arsa satışı
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak

İller Bankası'ndan arsa satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 12:17
0 Okunma
İller Bankası'ndan arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 5 adet taşınmazın satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.

Kırıkkale, İstanbul, Elazığ, Antalya ve Ankara'da bulunan Sanayi, Ticaret+Konut, Konut ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nitelikli arsalar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25’i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecek. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,25 oranında vade farkı uygulanacaktır. 

İhale, İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde 16.12.2021 tarihinde saat 14:30’da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 
Elazığ'da depremzedelere 379 konut için kura çekimi
Elazığ'da depremzedelere 379 konut için kura çekimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans