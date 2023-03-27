İmza süreci sona erdi: Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçmenler tarafından atılan imzalarla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen isimlerden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı tamamladığını ve seçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Aday adaylarının cumhurbaşkanı adayı olabilmeleri için 100 bin imza toplamalarının gerektiği süreçte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18 aday adayı başvurusu olduğunu belirtmiş, 11 başvuru sahibinin ise imza toplamaya hak kazandığını duyurmuştu.

22 Mart Çarşamba günü başlayan süreç 27 Mart Pazartesi saat 20.00 itibarıyla sona erdi.

100 bin imza sınırını Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan aşarak resmen aday oldu.

332 bin 156 kişinin imza verdiği süreç sonunda aday adaylarının topladığı imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Fatih Erbakan: 69 bin 255 (adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 61

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

Seçim öncesi dikkat çeken aday adaylarından

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylıktan çekildiğini ve Cumhur İttifakı’na katıldığını açıkladı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 100 bin imzaya ulaşamadı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu ve Teknoloji Kalkınma Partisi (Tek Parti)’nin lideri Ahmet Özal, Türkiye İttifakı’nın adayı olarak imza toplama sürecinde yer almıştı. Anketlerde partisinin oy oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen Ahmet Özal, topladığı imzalarda 100 bin sınırının altında kaldı.

Hakan Uzan, Cem Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından "müracaatların bizzat Kurul'a yapılmaması" gerekçesiyle reddedilmişti