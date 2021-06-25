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İnfluencer Gonca Kaya’dan anlamlı çağrı: Farkındaysak hayattalar! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 10:25
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İnfluencer Gonca Kaya’dan anlamlı çağrı: Farkındaysak hayattalar! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son dönemlerde hayvanlara yönelik kasten öldürme,işkence,eziyet ve kötü muameleye dikkat çeken influencer Gonca Kaya; 

‘Toplum olarak her bireyin bu durumun bilincinde olması gerektiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti; 

‘Adil, eşit, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları demeye devam edeceğiz.’ 

‘Şiddetin durması için hayvan hakları savunucularının yanında toplumun diğer kesimlerinden de daha güçlü sesler çıkması gerekiyor. 

Bu şiddetin durmasını hep birlikte talep etmeye devam etmeliyiz.’ 

Hayvana şiddet suçtur! 

Uzun yıllardır hayvan barınakları ve besleme noktalarında da gönüllü olarak çalışan Gonca Kaya ormanlarda hayvanların çok zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ve bu konuyla alakalı toplum olarak her bir bireyin sorumluluk alması gerektiğini de ayrıca belirtti. 

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İnfluencer Gonca Kayadan Anlamlı çağrı: Farkındaysak Hayattalar
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